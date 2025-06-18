ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار السيدة زينب إلى 8 وفيات والنيابة تبدأ التحقيق

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار العقار السكني بمنطقة السيدة زينب إلى 8 متوفين، بعد أن نجحت قوات الإنقاذ البرى في انتشال جثتين جديدتين من أسفل الأنقاض، وسط استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين، ومشاركة مكثفة من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار مكوَّن من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب، ووجود عدد من السكان عالقين تحت الأنقاض. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، وبدأت في تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ.

وانتقل فريق من نيابة السيدة زينب، بإشراف نيابة جنوب القاهرة الكلية، إلى موقع الحادث لمعاينته ميدانيًا، حيث أمر بانتداب فريق من الأدلة الجنائية لفحص العقار ومعرفة أسباب الانهيار، كما تم الاستماع إلى أقوال شهود العيان من سكان المنطقة والجيران.

وفي سياق موازٍ، توجه فريق من النيابة إلى المستشفيات التي نُقل إليها المصابون، للاستماع إلى شهاداتهم بشأن لحظة الانهيار، والاستعلام عن حالاتهم الصحية، كما طلبت النيابة تقريرًا رسميًا عن أعداد الضحايا والمصابين، وصرّحت بدفن الجثامين بعد انتهاء التشريح اللازم والإجراءات القانونية.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها في الموقع لرفع الأنقاض، بينما يجري رجال المباحث تحريات موسعة لتحديد مسؤولية الجهات المعنية، مع فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار المنهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.