أخبار مصر اليوم.. تكليفات وزارية جديدة لتوفير مياه الشرب للمواطنين.. وقرار عاجل من التعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العاملة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب.

توفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب

وحضر الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق عرفة، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، واللواء طارق الوشاحي، مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء أحمد إسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد صالح البسيوني، رئيس مصلحة الري، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندسة سناء عبد الرشيد، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الري.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع مسئولي وممثلي الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة الموقف التنفيذي لمكينة المنظومة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء تابع مستجدات تنفيذ ما تم التوافق عليه من قرارات بين أعضاء اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي، المسؤولة عن تنسيق جهود الهيئات المختلفة العاملة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، اطلع على عرض مفصل حول نسب التنفيذ في المحافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، بالإضافة إلى الموقف الحالي للاستعدادات الفنية والتقنية لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، وفقًا للمكونات الرقمية والحالة التشغيلية لأنظمة الهيئة، والمسار الزمني للمنظومة الرقمية منذ 2018 وحتى عام 2026.

كشف جهاز حماية المستهلك عن نتائج حملاته الرقابية وجهوده في الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال النصف الأول من شهر يونيو 2025، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل لحماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأسواق المصرية وتداعيات التوترات الإقليمية على حركة الأسعار وتوفر السلع.

رقابة مشددة وتحركات ميدانية واسعة

وبحسب التقرير الذي تلقّاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، فقد تم تنفيذ 283 حملة رقابية في الفترة من 1 إلى 15 يونيو، شملت المرور على 3794 منشأة تجارية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير 637 محضر مخالفة. وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأعلى من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر، وسلع غذائية بعلامات تجارية وهمية.

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة في مواد اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد والإحصاء غير صحيح، مشددًا على أن الامتحانات تُدار هذا العام تحت إجراءات أمنية مشددة تضمن سلامة العملية التعليمية.

رقابة صارمة تبدأ من بوابة اللجنة

الثانوية العامة، وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن هناك منظومة محكمة تبدأ بالتفتيش قبل دخول الطلاب، مرورًا بالإشراف والمراقبة، وانتهاءً بكاميرات مراقبة داخل كل لجنة امتحانية، مما يجعل احتمال تسريب الامتحانات أمرًا شبه مستحيل.

تنسيق الجامعات 2025، يبحث عدد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

ويعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات 2025، في الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للالتحاق بها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

كيف يعرف الطالب موعد ومكان إجراء اختبارات القدرات؟

سيعرف ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والذي يُحدد للطالب موعد الاختبار ومكانه.

التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أداءه اختبار القدرات؟

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، كان أبرزها جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات قمة "تحول الطاقة: شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا" بالعاصمة اليونانية أثينا.

ربط حقول الغاز القبرصية مع مصر

تناول اللقاء استعراض الموقف الحالي والموقف التنفيذي لربط حقول الغاز القبرصية بجمهورية مصر العربية، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط. وأعرب الجانبان عن أهمية التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين لتسريع الجدول الزمني لمشروعات الربط الثنائي واستمرار لقاءات التشاور الثنائي على أعلى مستوى للوقوف على آخر مستجدات مجموعات العمل الفنية المنبثقة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في فبراير الماضي ضمن افتتاحية معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجيبس" 2025.



حصلت الشركة الوطنية مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب " لعام 2025، وفقًا لتصنيف مؤسسة Skytrax، وهو تصنيف عالمي معترف به، يتم فيه تقييم شركات الطيران والتحالفات الدولية بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير الخاصة بتجارب المسافرين وجودة الخدمات.

أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة



وتسليم الجائزة خلال احتفالية رسمية أقيمت على هامش فعاليات معرض (Paris Air Show 2025) فى دورته الخامسة والخمسين، للإعلان عن الفائزين من شركات الطيران فى هذا التصنيف الدولى وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية وعدد من قيادات وزارة الطيران.

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