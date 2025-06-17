الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

الزملوط يتفقد أعمال تطوير الحملة الميكانيكية وإنشاء المجمع الحرفي بالوادي الجديد

جانب من جولة المحافظ،
جانب من جولة المحافظ، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية صباح اليوم، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

حيث تابع محافظ الوادى الجديد، الإنتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجهًا بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة 1000 م٢، والذي يضم ورش حرفية ووحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرًا إلى أنه جاري البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.

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اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الحملة الميكانيكية الخارجة المصالح الحكومية الوادى الجديد مدينة الخارجة

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