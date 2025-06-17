الزملوط يتفقد أعمال تطوير الحملة الميكانيكية وإنشاء المجمع الحرفي بالوادي الجديد

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته التفقدية صباح اليوم، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

حيث تابع محافظ الوادى الجديد، الإنتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجهًا بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة 1000 م٢، والذي يضم ورش حرفية ووحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرًا إلى أنه جاري البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.