لحظة استخراج جثة ضحية من أسفل عقار السيدة زينب المنهار (فيديو وصور)

رصدت عدسة فيتو لحظة استخراج جثة ضحية من تحت أنقاض عقار السيدة زينب المنهار .

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العقار المنهار إلى 6 وفيات و6 مصابين فيما يقوم رجال الحماية المدنية بمواصلة البحث عن ناجين أسفل الأنقاض.

من جانبه أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة أنه تم التنسيق مع مباحث قسم السيدة زينب من أجل حصر سكان العقار المنهار الكائن بـ٢٠ شارع عنايت متفرع من شارع قدري، تميهدا لتعويضهم بوحدات سكنية بديلة.



صرف بدل إعاشة لسكان عقار السيدة زينب المنهار

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه سيتم صرف بدل إعاشة يوميا 100 جنيه لكل فرد من الناجيين من قبل إدارة التضامن الاجتماعى.



وقد تواجد فجر اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، للإشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار، يرافقه كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١، ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

وشهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، انهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى وجود عدد من السكان تحت الأنقاض



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار ووجود عالقين، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث والإنقاذ





ويُجري رجال المباحث تحريات موسعة حول ملابسات الواقعة، ويستمعون لأقوال الشهود، كما يتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

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