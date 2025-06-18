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حوادث

بعد انتشال جثتين جديدتين، ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 متوفين

بعد انتشال جثتين
بعد انتشال جثتين جديدتين.. ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب

ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار السيدة زينب إلى 6 حالات وفاة، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثتي سيدة وشاب من تحت الأنقاض، فيما تتواصل أعمال البحث لانتشال جثة شاب آخر ما زال مفقودًا أسفل الركام.

انهيار مفاجئ وهلع بين السكان

العقار المنهار مكون من 5 طوابق، ويقع في منطقة ضريح السيد زينب، ويقطنه عدد من الأسر البسيطة. ووفقًا لشهود عيان، فإن الانهيار وقع بشكل مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، دون أي إنذارات سابقة، ما أدى إلى عدم تمكن بعض السكان من الهروب.

قال أحد الجيران ويدعى "عبدالرحيم.س" إن الهزة كانت عنيفة، وسرعان ما تحول المشهد إلى صراخ واستغاثات من تحت الأنقاض، وأضاف: "فيه أسر بالكامل كانت لسة نايمة وقت الانهيار، وأطفال تحت التراب محتاجين نطلعهم بأي طريقة".

تحرك أمني وإسعافي فوري

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، يُفيد بانهيار عقار ووجود ضحايا وعالقين. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسؤولو الحي والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

المعاينة: عقار السيدة زينب المنهار قديم وصادر له قرار ترميم ولم ينفذ

النيابة تأمر بإخلاء المنازل المجاورة لعقار السيدة زينب المنهار

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، فيما بدأت فرق الإنقاذ باستخدام المعدات الثقيلة والكلاب البوليسية في محاولة العثور على ناجين أو جثامين أخرى أسفل الأنقاض.

التحقيقات الأولية وأسباب الانهيار

وأفادت المعاينة المبدئية أن العقار قديم ومتهالك، وسبق أن صدر له قرار ترميم، ولم يتم تنفيذه، وسط معلومات متضاربة حول تراخيص البناء ووجود شروخ ظاهرة منذ أشهر. وتُجري حاليًا الأجهزة المختصة سماع أقوال سكان العقار الناجين والجيران وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لرصد لحظة الانهيار وفحص ملفات العقار الهندسية، والتأكد من حالة الأساسات.

وأكدت مصادر داخل المحافظة أن لجنة هندسية ستتولى فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها، خاصة أن بعضها قديم ويُخشى من تأثره بالحادث.

وتوجه مسؤولون من محافظة القاهرة إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الوضع ميدانيًا، ووجهوا بتوفير أماكن إيواء عاجلة للأسر المتضررة، كما تم تخصيص فريق دعم نفسي لمتابعة الأطفال والنساء الناجين من الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بـ: ندب لجنة فنية من حي السيدة زينب لمعاينة العقار واستدعاء مالك العقار ومسؤولي الحي لسماع أقوالهم وتشريح جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم فور الانتهاء.

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