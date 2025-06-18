بالأسماء، إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 12 شخصًا في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق الخارجة - الداخلة أسفر عن إصابة ١٢ شخصا وهم:

يوسف محمد عبد المطلب ١٠ أعوام، نور محمد عبد المطلب ١٨ عاما، أسماء فوزي خضر ٥٢عاما، شهد محمد عبد المطلب ٢١ عاما، مسك محمد يوسف، 10 شهور، أميرة رفاعي سعد ٢٥عاما، فرح محمد أبو بكر ١٠ أعوام، حليمة أحمد سيد ٦٣ عاما، منار صالح حسن 27 عاما، محمد أبو بكر عبد الله 37 عاما، علي محمد علي 16 عاما، محمد عبد المطلب إمام 54 عاما.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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