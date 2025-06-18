الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

قاتل زوجته الأمريكية أمام النيابة: "طلباتها كتير وخرجتني عن شعوري"

حبس متهم
حبس متهم

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال سوداني الجنسية لاتهامه في واقعة طعن زوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب حيث لفظت زوجته أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وفي بداية التحقيقات طلب المتهم أن يشرب مياه من شدة توتره وقال بالتحقيقات “ أيوه أنا اللي طلعت السكينة وضربت مراتي وبنتي..”.

وعن سبب الطعن قال “ اتخانقت معايا بسبب خلافات كتيرة ما بينا وكانت عاوزة تسيبني بالإضافة إن طلباتها كترت الفترة الأخيرة بشكل تعجيزي..ولما نرفزتي خرجتني عن شعوري وللأسف اضطريت واحنا خارجين من كنيسة أطعنها ”.

وأبدى المتهم شعوره بالندم عندما علم بوفاة زوجته متأثرة بجروحها.

وكشفت التحريات الأولية، في واقعة طعن شخص لزوجته وابنته بسلاح أبيض "سكين“، وذلك إثر مشاجرة بينهما أمام بوابة ١٣ بالرحاب، أن الزوجة وابنتها جنسيتهما أجنبية ولديهما جواز سفر أمريكي.

وأكد الفحص الطبي المبدئي أن الزوجة كانت تعاني من إصابات خطرة وتوفيت بعد ساعات من نقلها المستشفى متاثرة بجروحها.

وتم تحرير المحضر اللازم، ودفعت الإسعاف بسيارة لنقل المصابين لمستشفى القاهرة الجديدة.

وخلال الفحص تبين أن الزوج تشاجر مع زوجته، ثم استل سلاحًا أبيض "سكين" وطعن زوجته وابنته، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

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