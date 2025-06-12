أخبار مصر: زلزال قوي قرب مصر، هذا ما فعله ساويرس مع نجل شهيد شاحنة البترول، مدرب الأهلي يدعم غزة، أمريكا تستعد لضرب إيران

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، نقلا عن محطات الرصد الزلزالي العالمية بحدوث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب في البر بالقرب من مدينة زليتن الليبية.

بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

قدم المهندس نجيب ساويرس، واجب العزاء لنجل شهيد الشهامة خالد عبد العال، الذي وافته المنية متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بمنشور بدا وكأنه كلمات تحفيزية للقوات الأمريكية وقرع لطبول الحرب في وقت ازدادت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

بـ"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)

ظهر مدرب الأهلي الجديد، خوسيه ريبيرو، في تدريب الفريق؛ استعدادا لخوض أول مبارياته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب وجرار زراعي، أمام قرية النجيلة بطريق حوش عيسى أبو المطامير داخل نطاق محافظة البحيرة.

صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)

بالصدفة ودون تخطيط، التقى أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" النجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، داخل أحد المطارات.

القضاء الأمريكي يعاند ترامب مجددا ويأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل

أصدر قاض فيدرالي قرارا بالإفراج عن محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا، تسعى الإدارة الأمريكية لترحيله على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة للفلسطينيين.

5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي

قررت إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق أحمد حمدي، بسبب ما وصفته بسوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم

تواصل مصر للطيران جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في المطارات المصرية.

بعد فاجعة عائلة النجار، "الناجي الوحيد" من المجزرة الإسرائيلية يصل إلى إيطاليا

وصلت مجموعة من 17 طفلا فلسطينيا، بينهم فتى يبلغ من العمر 11 عاما فقد أشقاءه التسعة في غارة إسرائيلية على غزة الشهر الماضي، إلى إيطاليا، الأربعاء، لتلقي العلاج، يرافقهم أكثر من 50 من أفراد أسرهم.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس عاصمة مصر

تقام اليوم الخميس، مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، والثانية ستكون المباراة النهائية.

أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة تفاعلًا واسعًا مع مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون من فتاة قاصر بنطاق مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل القانوني والمجتمعي.

بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بحث ليل الأربعاء الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هاتفيا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.

حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)

علق الفنان حسن الرداد على انتشار شائعة سفر وفد من الفنانين للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والسخرية من ذلك متنبئين بخسارة الفريق المصري.

قائمة الهلال السعودي النهائية لكأس العالم للأندية

اتضح بشكل نهائي قائمة نادي الهلال السعودي المقرر أن يشارك بها الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

بعد تضارب التصريحات، مسئول أمريكي يحسم الجدل بشأن مصير المحادثات النووية مع إيران

حسم مسئول أمريكي الجدل، اليوم الخميس، حول مصير جولة الأحد من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.

يخلق من الشبه أربعين، أول تعليق للشاب صاحب الصورة المتداولة مع محسن محي الدين (فيديو)

انتشرت مؤخرا صورة للفنان محسن محي الدين وهو يقف بجوار شاب يشبهه لحد كبير، وظن البعض أنه ابنه عمر.

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