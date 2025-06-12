القضاء الأمريكي يعاند ترامب مجددا ويأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محمود خليل

أصدر قاض فيدرالي قرارا بالإفراج عن محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا، تسعى الإدارة الأمريكية لترحيله على خلفية مشاركته في مظاهرات داعمة للفلسطينيين.

وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

وكتب القاضي أن الإدارة الأمريكية "تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله"، بموجب بند نادرا ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأمريكي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أمريكي ينظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف القاضي: "المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير".

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق.

واعتقلت سلطات الهجرة، محمود خليل، المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، في 8 مارس داخل بهو شقته المملوكة للجامعة، ليكون أول طالب يُحتجز ضمن حملة شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت المحتجين المناهضين للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية.

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي، في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية توازيا مع حرب غزة.

وبعد اعتقاله، نُقل خليل جوا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا، على بُعد آلاف الأميال من محاميه وزوجته، وهي مواطنة أمريكية وضعت طفلهما الأول في أثناء احتجازه.

واعتبر محامو خليل احتجازه غير قانوني، واتهموا إدارة ترامب بمحاولة قمع حرية التعبير، وطعنوا في قانونية احتجازه، بينما صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن ترحيله مبرر لأن وجوده "قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية".

في حين أشار القاضي الاتحادي مايكل فاربيارزر في وقت سابق إلى أن الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة لترحيل خليل يُحتمل أن يكون مخالفا للدستور.

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