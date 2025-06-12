يخلق من الشبه أربعين، أول تعليق للشاب صاحب الصورة المتداولة مع محسن محي الدين (فيديو)

انتشرت مؤخرا صورة للفنان محسن محي الدين وهو يقف بجوار شاب يشبهه لحد كبير، وظن البعض أنه ابنه عمر.

والمفاجأة أن بعد انتشار الصورة وتداولها بشكل كبير خرج الشاب لينفي أي صلة قرابة تجمعه بالفنان الشهير.

ونشر الممثل الصاعد محمد علي فيديو عبر حسابه عبر تطبيق تيك توك يتحدث فيه عن الخطأ الذي انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قائلا: "يا جماعة أنا ماسميش عمر، ومش ابن الأستاذ محسن محي الدين ومافيش أي صلة قرابة بيني وبينه، كنت حابب أطلع اوضح النقطة دي، لأن في صورة متداولة بشكل كبير جدا على الفيسبوك وانستجرام، إن أنا ابن الاستاذ محسن محي الدين، وأنا مش ابنه".

وأضاف محمد علي: كل الموضوع إن أنا شاب بمثل، طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبشتغل مسرح، فمعظم الناس في المسرح بتشوفني بتفكرني ابن الاستاذ محسن محي الدين عشان فيا ملامح منه في شبابه، بس أنا كنت حابب إني أشوف وأقابله وبالفعل رحب، وكان جميل جدا، وإداني بعض النصائح، وهو فنان جميل جدا، وكنت حابب أوضح النقطة دي".

وتابع: "أنا ببتدي مشواري الفني، ولسه في البداية، وآخر حاجة كنت عاملها كانت مسرحية "مشيرة الخطيرة"، بطولة الأستاذة ليلى علوي في موسم الرياض".

وطالب محمد علي الصفحات التي نشرت الصورة أن توضح حقيقة الأمر، وقال: "في الأول والآخر أنا يشرفني إني أكون ابن استاذ محسن محي الدين، بس كل واحد له شخصيته الفنية".

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