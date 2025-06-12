العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب وجرار زراعي، أمام قرية النجيلة بطريق حوش عيسى أبو المطامير داخل نطاق محافظة البحيرة.

الدفع بسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين

تلقت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق حوش عيسى / أبو المطامير، ووقوع وفيات ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفى حوش عيسي المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

محاولة إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام المارة

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة، الي مكان الحادث، وبالمعاينة تبين تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص وجرار زراعي، أمام قرية النجيلة بطريق حوش عيسى أبو المطامير، وتم محاولة إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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