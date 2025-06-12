5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وقال الأرصاد الجوية في بيان إن اليوم يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية من 8-4 صباحًا قد تكون كثيفة احيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت أيضا من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تستمر الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال الخمسة أيام المقبلة ليكون الطقس شديد الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة.

حالة الطقس الأسبوع الماضي



كما نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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