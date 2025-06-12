حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)

علق الفنان حسن الرداد على انتشار شائعة سفر وفد من الفنانين للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والسخرية من ذلك متنبئين بخسارة الفريق المصري.

قال حسن الرداد في فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم بيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وطبعا عارفين النتيجة أن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا، اولا دي صورة قديمة، ثانيا أنا في مصر مش في أمريكا، ثالثا ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده، ونشجع النادي الأهلي من غير استظراف".

يذكر أن صورة حسن الرداد بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والفنانة ليلى علوي يعود تاريخها لمشاركة مصر في كأس العالم في روسيا عام 2018.

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