الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)

حسن الرداد
حسن الرداد

علق الفنان حسن الرداد على انتشار شائعة سفر وفد من الفنانين للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، والسخرية من ذلك متنبئين بخسارة الفريق المصري.

قال حسن الرداد في فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "مساء الخير يا جماعة دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم بيقول إن إحنا في أمريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وطبعا عارفين النتيجة أن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا، اولا دي صورة قديمة، ثانيا أنا في مصر مش في أمريكا، ثالثا ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده، ونشجع النادي الأهلي من غير استظراف".

يذكر أن صورة حسن الرداد بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والفنانة ليلى علوي يعود تاريخها لمشاركة مصر في كأس العالم في روسيا عام 2018.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان حسن الرداد تشجيع النادي الأهلي كأس العالم للأندية كأس العام في روسيا عام 2018

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

أمريكا ترفع حالة التأهب بقواعدها فى الشرق الأوسط وتخلى موظفيها من 3 دول عربية

ظرف قهري يمنع الخطيب من السفر لدعم بعثة الأهلي في مونديال الأندية

أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي

يونيكورن، قس وحاخام يهودي يلتقيان أحمد الشرع ويكشفان اسمه الحركي

العربيات اتعجنت، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بجرار زراعي بالبحيرة (صور)

بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره

الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية