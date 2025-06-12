بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

شهيد الشهامة، قدم المهندس نجيب ساويرس، واجب العزاء لنجل شهيد الشهامة خالد عبد العال، الذي وافته المنية متأثرًا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي من المهندس نجيب ساويرس لمواساة نجل شهيد الشهامة أثناء تسلمه تبرع مليون جنيه مقدمه منه ومن الدكتور السعيد كامل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية.

وخلال المكالمة شكر “ساويرس”، المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، على وقفته مع أسرة الشهيد وإطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان.

وكان الدكتور السعيد كامل رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، قد أعلن أمس أن رجل الأعمال نجيب ساويرس اتصل به وأرسل له مبلغ نصف مليون جنيه تبرع لأسرة الشهيد خالد عبدالعال، وأن ابنه أحمد سيأتي لاستلام المبلغ والتكريم من قبل جهاز مدينة العاشر من رمضان وحضور العزاء الذي أقامه الجهاز في وفاة الشهيد البطل خالد عبدالعال الذي ضحي بحياته من أجل إنقاذ أرواح وممتلكات المواطنين، وهذا أقل تكريم له ولأسرته وأن ما قام به لا يقدر بثمن.

وودّعت مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية الشهيد البطل خالد عبد العال، ابن محافظة الدقهلية متأثرا بإصابته أثناء محاولته إنقاذ أرواح المواطنين في حادث مأساوي وقع بمحطة وقود في المدينة، ليضرب أروع الأمثلة في البطولة والشهامة.

أُقيم مساء أمس عزاء شعبي في دار المناسبات بمنطقة الأردنية، حيث شهد حضورًا لافتًا من أبناء المدينة الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء، وشارك نجل الشهيد أحمد في استقبال المعزّين في وفاة والده.

كما عبّرت المشاركة الرسمية عن تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، من خلال حضور وزير البترول والثروة المعدنية للمدينة لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الفقيد في مصابهم الجلل.

وفي لفتة وفاء لتخليد ذكرى الشهيد، أعلنت الجهات المختصة في مدينة العاشر من رمضان إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة، ليبقى خالد عبد العال رمزًا راسخًا في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، تقديرًا لعطائه الإنساني وتفانيه في خدمة الوطن. وشارك والد الشهيد أيضًا في استقبال المعزين، بحضور عدد من المسؤولين وأبناء المجتمع.

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