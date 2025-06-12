صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)

بالصدفة ودون تخطيط، التقى أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" النجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، داخل أحد المطارات.

وفوجئ فريق عمل مسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة دنيا سمير غانم بمحمد صلاح بـ"مو صلاح" أمامهم، يدخل في نفس التوقيت والمكان بأحد المطارات.

ونشر الفنان محمد ثروت، أحد أبطال المسرحية، مجموعة من الصور التي وثّقت اللقاء على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وظهر فيها صلاح مع أبطال العرض وسط أجواء من المرح والود.

وكتب ثروت تعليقًا طريفًا على الصور:"الحلوين بزيادة يا صيع"، معبّرًا بطريقته الخاصة عن سعادته بلقاء "مو صلاح".

تدور أحداث المسرحية في قالب موسيقي استعراضي، إذ تسلط القصة الضوء على شخصية "حلويات"، وهي فتاة تخوض تحديًا مصيريًا لإنقاذ السيرك الذي تعمل فيه؛ فإما أن تنجح في تقديم عرض استثنائي يُعيد للمكان بريقه، أو يلقى السيرك مصيره على يد مالك الأرض الراغب في هدمه وبناء مجمع تجاري.

مسرحية "مكسرة الدنيا" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

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