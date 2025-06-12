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رياضة

بـ"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)

خوسيه ريبيرو، فيتو
خوسيه ريبيرو، فيتو

ظهر مدرب الأهلي الجديد، خوسيه ريبيرو، في تدريب الفريق؛ استعدادا لخوض أول مبارياته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية

وأظهرت الصور التي نشرها حساب النادي الأهلي للتدريبات، مدرب الفريق ريبيرو وهو يرتدي “حظاظة” مدون عليها عبارة “Free Gaza”، في إشارة إلى دعمه للقضية الفلسطينية.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية في معسكره المغلق حاليًّا في ميامي، بعدما حصل الفريق على راحة يوم الثلاثاء.

ويسعى خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، من أجل التأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 15 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

الأهلي أمام  بورتو -  (4  فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

 

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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مدرب الاهلي الأهلي خوسيه ريبيرو ريبيرو كأس العالم للأندية 2025

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