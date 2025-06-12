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خارج الحدود

زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن

زلزال في ليبيا، فيتو
زلزال في ليبيا، فيتو

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، نقلا عن محطات الرصد الزلزالي العالمية بحدوث زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب في البر بالقرب من مدينة زليتن الليبية.

 

زلزال بقوة 4 درجات يضرب ليبيا

وأعلنت مؤسسة رؤية، حدوث هزة أرضية عند الساعة 12:54 شعر بها سكان مناطق؛ (الخمس، مسلاتة، زليتن، مصراتة).

وحسب سكان محليون فقد شعر بها في المدن والمناطق المحيطة في غرب ليبيا.

 

زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب اليونان

والسبت الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة بحر إيجه عند الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.

 

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) أن مركز الزلزال يقع قبالة سواحل منطقة أيون أوروس  اليونانية، على بُعد نحو 130 كيلومترًا من جزيرة غوكجه آدا التابعة لولاية تشاناك  شمال غربي تركيا.

 

وفق البيانات الأولية الصادرة عن “آفاد”، سُجّل الزلزال على عمق بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم تُسجَّل حتى الآن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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زلزال مدينة زليتن ليبيا هزة أرضية مسلاتة مصراتة غرب ليبيا

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