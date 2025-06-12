مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس عاصمة مصر

تقام اليوم الخميس، مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، والثانية ستكون المباراة النهائية.

كأس عاصمة مصر

الإسماعيلي مع إنبي 5 مساء - أون سبورت 1

سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي 8.30 مساء - أون سبورت 1

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