الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي كأس عاصمة مصر

سيراميكا والبنك الأهلي،
سيراميكا والبنك الأهلي، فيتو

تقام اليوم الخميس، مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع، والثانية ستكون المباراة النهائية.

 

كأس عاصمة مصر 

الإسماعيلي مع إنبي 5 مساء - أون سبورت 1 

سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي 8.30 مساء - أون سبورت 1 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر أنبي الاسماعيلي البنك الاهلي سيراميكا

مواد متعلقة

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

محمود وفا حكما لسيراميكا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

ركلات ترجيحية أم وقت إضافي، ماذا يحدث حال انتهاء مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بالتعادل؟

إستاد السلام يستضيف الدور النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

زلزال قوي يضرب ليبيا ويشعر به سكان 4 مدن

أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي

بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أسرة فتاة الشرقية أمام النيابة: مكناش نعرف أن زواج أقل من 18 سنة غير قانوني والعريس مثالي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي

7 شروط للالتحاق بلجان إصدار الفتوى الشرعية بالأزهر والأوقاف والإفتاء

خدمات

المزيد

قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محرومة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

انخفاض أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لـ الصور بالتحديث الجديد 2025

سعر جرام الذهب في التعاملات المسائية، عيار 21 يصل لهذا الرقم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية