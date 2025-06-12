بعد فاجعة عائلة النجار، "الناجي الوحيد" من المجزرة الإسرائيلية يصل إلى إيطاليا

وصلت مجموعة من 17 طفلا فلسطينيا، بينهم فتى يبلغ من العمر 11 عاما فقد أشقاءه التسعة في غارة إسرائيلية على غزة الشهر الماضي، إلى إيطاليا، الأربعاء، لتلقي العلاج، يرافقهم أكثر من 50 من أفراد أسرهم.

ووصل آدم النجار، المصاب بكسور متعددة، برفقة والدته إلى مطار ليناتي في ميلانو، حيث استقبله وزير الخارجية أنطونيو تاياني، قبل أن ينقل إلى مستشفى نيجواردا بالمدينة.

وحملت الطائرة التي هبطت في ليناتي 5 أطفال فلسطينيين مصابين آخرين، بينما وصل 11 على متن رحلات جوية إلى مطارات إيطالية أخرى.

وأسفر الهجوم الذي وقع في 23 مايو عن استشهاد 9 أشقاء، وإصابة آدم بجروح حرجة نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر، أحد المرافق الطبية القليلة العاملة في جنوب قطاع غزة، حيث تعمل والدته.

وقالت أمه الطبيبة آلاء النجار (36 عاما) لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "حالة آدم (الآن) مستقرة. أُصيب في رأسه والجرح يلتئم، لكن عظام ذراعه اليسرى مكسورة وأعصابها تالفة".

وتوفي والد آدم الطبيب حمدي النجار بعد مرور أسبوع على هذا الهجوم.

وقال آدم لوكالة أنباء "الأناضول" التركية: "الضرر في يدي اليسرى. هناك مشكلة في الأعصاب. لا أشعر بأصابعي. لا زلت أشعر بألم شديد".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت سابق من الأربعاء أن 70 فلسطينيا سيصلون إلى إيطاليا، على متن 3 طائرات عسكرية أقلعت من مطار إيلات الإسرائيلي.

وسيتلقى المرضى العلاج في مستشفيات بعدد من المدن، من بينها ميلانو وروما وبولونيا.

وبحسب موقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدت الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين في غزة إلى استشهاد أكثر من 15 ألف طفل، وإصابة ما يزيد على 34 ألفا آخرين حتى الآن.

ووفقا لوزارة الخارجية الإيطالية، فإن عملية النقل الأحدث ترفع عدد الجرحى الفلسطينيين الذين نقلتهم حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني حتى الآن من غزة للعلاج في البلاد إلى 150 فلسطينيا.

وظلت الحكومة الإيطالية داعمة قوية لإسرائيل مع بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، لكن روما انتقدت خلال الأشهر الماضية نطاق الرد الإسرائيلي، وعبرت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة لكنها رفضت فرض عقوبات.

ولم تكن إيطاليا من بين دول عدة من الاتحاد الأوروبي دعت الشهر الماضي إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.