قائمة الهلال السعودي النهائية لكأس العالم للأندية

اتضح بشكل نهائي قائمة نادي الهلال السعودي المقرر أن يشارك بها الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

مجموعة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وتنطلق منافسات البطولة 15 يونيو الحالي، حيث يلعب "الزعيم" في المجموعة الثامنة التي تضم كل من؛ ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

محمد العويس خارج قائمة الهلال السعودي في مونديال الأندية

وخلت قائمة الهلال من اسم الحارس المخضرم محمد العويس، والذي أتم قبل أيام انتقاله لنادي العلا الصاعد حديثا لدوري روشن، بينما يتواجد علي لاجامي مدافع النصر السابق، والذي انتقل للزعيم مؤخرا، ودفع الهلال مقابل الحصول على خدماته في الأيام المتبقية بعقده حتى نهاية الشهر الحالي.

في المقابل، يتواجد ياسر الشهراني الظهير الأيسر، رغم اتفاقه على الانضمام للقادسية منذ بداية الموسم المُقبل، إذ أن البطولة ستكون الظهور الأخير له بقميص الزعيم.

قائمة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وفيما يلي قائمة الهلال حسبما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: كاليدو كوليبالي وخليفة الدوسري وعلي البليهي ورينان لودي وخالد الغنام وروبن نيفيز وألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو وياسر الشهراني ومحمد القحطاني وناصر الدوسري.

وتشمل القائمة أيضًا: محمد اليامي ومصعب الجوير وجواو كانسيلو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومتعب الحربي وكايو سيزار ومحمد كنو وسالم الدوسري وريان الغامدي ومحمد محيش وصالح برناوي وسعود هارون وياسين بونو وتركي الغميل وعبد العزيز هدهود وأحمد أبو راسين وسعد المديري وعبد الإله الغامدي ومالكوم وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وحمد اليامي وعبد الإله المالكي وعبد الله الحمدان.

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