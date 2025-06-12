بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بحث ليل الأربعاء الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هاتفيا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.



ويتكوف يحرض نتنياهو على إيران

وقال ويتكوف، وفق الصحيفة العبرية، إن "إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وإنه "يجب ألا يسمح لإيران أبدا بتخصيب اليورانيوم أو تطوير أي قدرات نووية".

وأضاف ويتكوف في كلمة خلال الحفل السنوي لمنظمة "هتزالاه المتحدة"، الذي أقيم في وول ستريت بنيويورك، أن "إيران التي تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ تشكل تهديدا وجوديا لا يقل عن التهديد النووي. وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة، والعالم الحر، وجميع دول الخليج".

في غضون ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن عدة مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن مسئولين أمريكيين أُبلغوا بأن "إسرائيل مستعدة تماما لشن ضربة عسكرية على إيران".

أمريكا تقلص وجودها في الشرق الأوسط

ووفقا للتقرير، تتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران وتهاجم مواقع أمريكية في العراق المجاور، وهو أحد أسباب إصدار واشنطن أوامر بتقليص وجودها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجلاء الفرق الأمريكية من العراق والكويت والبحرين.

وأوضحت القناة أن المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف لا يزال يخطط للقاء ممثلين إيرانيين لعقد جولة أخرى من المحادثات بشأن الملف النووي لطهران.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري أمريكي لوكالة تاس، إن وزير الدفاع بيت هيجسيث سمح "بالمغادرة الطوعية" لأفراد عائلات العسكريين الأمريكيين من الشرق الأوسط لأسباب أمنية.

بدورها أفادت الخارجية الأمريكية بأنها أمرت بعض موظفي السفارة في العراق بمغادرة البلاد بسبب "التوترات المتزايدة في المنطقة".

ومن جانبه، علق الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوات: "سنقوم بإجلائهم لأن هذا المكان قد يصبح خطيرا. سنرى ما سيحدث".

وفي حديثه عن إيران، أكد الرئيس الأمريكي: "لا يمكننا السماح لهم بالحصول على أسلحة نووية. الأمر بسيط للغاية. لا يمكننا السماح لهم بالحصول على أسلحة نووية. لن نسمح بذلك".

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