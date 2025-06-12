أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي

قررت إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق أحمد حمدي، بسبب ما وصفته بسوء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق مصدر في النادي، فإن اللاعب بمنشوراته فى الساعات الأخيرة، أثار الجدل بشأن تفاصيل رحلته العلاجية إلى ألمانيا.

وأوضح المصدر أن اللاعب خالف التعليمات بنشره منشورات غامضة عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإداري، ما تسبب في حالة من البلبلة بين جماهير النادي.

وأكد المصدر أن سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا تم على نفقة نادي الزمالك بالكامل، وليس كما ألمح اللاعب بأنه تكفل بالمصاريف بنفسه، موضحًا أن اللاعب خضع لقياسات وفحوصات طبية هناك تحت إشراف الطبيب الألماني المعالج بالتنسيق مع الجهاز الطبي بالنادي.

وأثار أحمد حمدي، لاعب وسط نادي الزمالك، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء بعد نشره تدوينة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، كتب فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل”، دون توضيح الأسباب.

وعلق مصدر من داخل نادى الزمالك، على بوست احمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

مصدر في النادى أكد أن إدارة النادي تفاجأت بالرسالة الغامضة التي نشرها اللاعب، وليس لديها علم بقصد اللاعب.

وأوضح المصدر أن اللاعب سافر إلى ألمانيا برفقة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، تمهيدًا لعرضه على الطبيب الألماني المتخصص.

وأوضح المصدر: الفحص الطبي لأحمد حمدي سيُجرى اليوم الخميس، على أن يعود اللاعب إلى الاراضى المصرية يوم الجمعة، موضحًا أن جميع الترتيبات المتعلقة بالسفر والإقامة تمت على نفقة النادى.

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