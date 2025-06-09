أخبار الفن اليوم: تحسن طفيف بالحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم.. أمينة خليل تقيم حفل زفاف جديد باليونان.. وإليسا تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي..

شهدت الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم تحسنا طفيفا، بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بحسب مصدر مقرب من الفنان.



وتعرض صبري لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وكان يرقد داخل غرفة العناية المركزة، نظرا لمعاناته من أزمات بالقلب.

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفاف آخر بأحد الفنادق الشهيرة باليونان، بعد أن احتفلت بزفافها على المصور الفوتوغرافي “أحمد زعتر”، منذ عدة أيام بالقاهرة.



وحضر الحفل عدد من أفراد عائلة أمينة خليل وبعض الأصدقاء المقربين، الذين سافروا خصيصًا للمشاركة في الاحتفال الذي أعدت له أمينة منذ وقت طويل

مديحة حمدي، كشفت الفنانة الكبيرة مديحة حمدي، كواليس ارتدائها الحجاب، وحقيقة ندمها على دخول عالم التمثيل.

توقيت تفكير مديحة حمدي في ارتداء الحجاب

وقالت مديحة حمدي خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "دخلت علي الحجاب من باب "ادخلوا علي دينكم برفق" وخلال تسجيل حلقات "أسماء الله الحسني" كنا نحفظ آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية وقدسية، وكنا نبحث عن تفسير الآيات، والعمل جعلني أذاكر بصدق في الدين، وبدأت أتبحر وأفهم أكثر في الدين الإسلامي".

كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، قصة المذكرات التي أكدت حسب قولها أنها كانت سببًا في قتلها.



وقالت شقيقة السندريلا في تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"منذ رحيل سعاد حسني والكل يبحث عن المذكرات التي كانت كتبتها وسجلتها أيضًا بصوتها على مجموعة من الأشرطة، تلك المذكرات التي اختفت يوم رحيلها الغامض".

تستعد أسرة الزعيم عادل إمام لحفل زفاف عادل رامي إمام “حفيد عادل إمام"، وذلك على خطيبته “فريدة أشرف”، حيث عقدت خطبة الثنائي في صيف عام 2023 الماضي.



وكانت فريدة أشرف قد نشرت منذ أيام صورا من احتفالها مع صديقاتها بعيد ميلادها واقتراب موعد زفافها على حفيد الزعيم عادل إمام.

حافظ فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، على المركز الثاني ضمن الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائي بعد فيلم المشروع x، حيث بلغت إيرادات أمس الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 9 ملايين و170 ألف جنيه.

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد ألبوم “أنا سكتين”.



ويتضمن ألبوم إليسا الجديد، عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والرومانسية وتتعاون في أغنية منهم مع الشاعر الغنائي أحمد الملكي والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم.

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