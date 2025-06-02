الإثنين 02 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

صبري عبد المنعم يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

صبري عبد المنعم
صبري عبد المنعم

غادر الفنان صبري عبد المنعم المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، حيث قضى أكثر من ثلاثة أسابيع بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تعرض لأزمة صحية شديدة.

 

ويتواجد عبد المنعم  حاليا وسط أسرته التي تتابع حالته.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

 

ومسلسل "برغم القانون" هو عمل درامي اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول سيدة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، مما يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة "برغم القانون".

 

ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج شادي عبد السلام.

 

 

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