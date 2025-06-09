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ثقافة وفنون

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

الفنانة سعاد حسني،
الفنانة سعاد حسني، فيتو

كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، قصة المذكرات التي أكدت حسب قولها أنها كانت سببًا في قتلها.

وقالت شقيقة السندريلا في تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"منذ رحيل سعاد حسني والكل يبحث عن المذكرات التي كانت كتبتها وسجلتها أيضًا بصوتها على مجموعة من الأشرطة، تلك المذكرات التي اختفت يوم رحيلها الغامض".


مذكرات سعاد حسني كانت سببا في قتلها؟

وأكدت:"كانت تلك المذكرات التي بدأت في كتابتها سببًا في قتلها، وللأسف اختفت بعد موتها ولم تظهر حتى الآن، وثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك من وراء قتلها، وأخبرتني اعتماد خورشيد زوجة مدير المخابرات السابق صلاح نصر بالقاتل، وأكد نفس الرواية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي أخبرني بأنه حذر سعاد من القاتل قبل سفرها إلى لندن".

 

بكاء شقيقة سعاد حسني 

ودخلت شقيقة الفنانة سعاد حسني في نوبة بكاء، قائلة:"اللى قتلها حرمنا منها..موتتها صعبة بس هي شهيدة، والمذكرات أكيد كان فيها الكثير من الأسرار والخبايا التي كانت هتكشفها بس للأسف مسئول كبير في نظام مبارك كان وراء جريمة القتل"-حسب روايتها

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