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ثقافة وفنون

"مكتوبة ليك" لـ إليسا تتخطى الـ 300 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

احتفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس.

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

 

تتر مسلسل وتقابل حبيب

 

كانت الفنانة اللبنانية إليسا قدمت في موسم دراما رمضان الماضي تتر مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

وجاء تتر المسلسل بتوقيع إليسا، والأغنية من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

 

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إليسا الفنانة اللبنانية إليسا أغنية مكتوبة ليك روتانا

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