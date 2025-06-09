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ثقافة وفنون

إليسا تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، والراحل محمد رحيم مفاجأة العمل

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

 تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بعد ألبوم “أنا سكتين” .

 

ألبوم إليسا الجديد

 ويتضمن ألبوم إليسا الجديد، عددا من الأغاني المختلفة ما بين الدراما والرومانسية وتتعاون في أغنية منهم مع الشاعر الغنائي أحمد الملكي والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم. 

في جانب آخر كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات احتفت مؤخرا بتحقيق أغنية “مكتوبة ليك” للنجمة اللبنانية إليسا أكثر من 300 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر:"أكثر من 300 مليون مشاهدة على قناة روتانا يوتيوب.. أكيد مرة ناس حسّوا بكلامها… مكتوبة ليك لملكة الاحساس".

أغنية “مكتوبة ليك” قدمتها النجمة اللبنانية إليسا في عام 2016 من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا

 

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