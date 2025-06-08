شقيقة سعاد حسني: عبد الحليم تزوج السندريلا 6 سنوات وهذا سر إخفاء الارتباط

سعاد حسني، كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة سعاد حسني، حقيقة زواج السندريلا من العندليب عبد الحليم حافظ.

متى تزوجت سعاد حسني من عبد الحليم حافظ؟



وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”أن قصة الحب بين العندليب وسعاد حسني بدأت بعد فيلم "حسن ونعيمة"وكان عمرها 15 سنة، وتم عقد الزواج مع تصوير فيلم "البنات والصيف"، واستمر الزواج بينهما مدة 6 سنوات .



وما سر عدم الإعلان عن زواجهما؟



وأوضحت:"كان عبد الحليم حافظ يود الحفاظ علي معجباته، حيث كان معشوق الفتيات في هذا التوقيت، كما أن سعاد حسني أيضا كان لها معجبون، فكانت فتاة أحلام الشباب، لذلك فضلا أن يبقي الزواج سرا بينهما؛ حفاظًا علي توهجهما الفني.



ولماذا حدث الانفصال برغم قصة الحب بينهما؟



واختتمت:"لم يكن الأمر متعلقًا بسوء التفاهم، ولكن أمرًا خاصًا للغاية لا يمكنني الحديث عنه".

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