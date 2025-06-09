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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم "ريستارت" ثالث أيام عيد الأضحى أمس الأحد

فيلم ريستارت، فيتو
فيلم ريستارت، فيتو

حافظ فيلم ريستارت الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، على المركز الثاني ضمن الأفلام المعروضة حاليًا بدور العرض السينمائي بعد فيلم المشروع x، حيث بلغت إيرادات أمس الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 9 ملايين و170 ألف جنيه. 

فيلم ريستارت 

و"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم ريستارت 

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

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