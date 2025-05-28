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ثقافة وفنون

أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني

أبطال فيلم ريستارت،
أبطال فيلم ريستارت، فيتو

احتفل الفنان تامر حسني وفريق عمل فيلمه الجديد "ريستارت" بالعرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات ترويجية تسبق انطلاقه الرسمي في دور العرض، غدا الخميس 29 مايو.

وشهد العرض الخاص حضور مجموعة من نجوم وصناع فيلم “ريستارت” منهم " تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، إلى جانب المخرجة والمؤلفة سارة وفيق، وسط حضور جماهيري لافت.

وشارك الفنان عصام السقا متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو من كواليس العرض بصحبة نجم الجيل والفنان باسم سمرة والفنان محمد ثروت، وعلّق "ريستارت.. تامر حسني"، معبّرًا عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي رافقت الأمسية الفنية التي جمعت أبطال الفيلم بجمهورهم في السعودية.

وكان الفنان تامر حسني أعرب عن سعادته العارمة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عقب العرض الأول للفيلم في مصر، والذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وقال عبر "إنستجرام": الحمد لله مبسوط أوي بردود أفعال الناس أمس في افتتاح ريستارت. كما أعلن عن العرض الخاص في السعودية، قائلًا: إن شاء الله، غدًا يوم 27، افتتاح فيلم ريستارت في المملكة العربية السعودية بحضور أسرة الفيلم في سينما ڤوكس روشان الرياض الساعة 7 مساءً... موعد إصدار الفيلم هيبقى يوم 29، يارب الفيلم يعجبكم.

 

أبطال فيلم ريستارت

يشارك في بطولة "ريستارت" إلى جانب تامر حسني، كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية يوم 29 مايو.

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