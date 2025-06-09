تحسن طفيف بالحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم

شهدت الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم تحسنا طفيفا، بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بحسب مصدر مقرب من الفنان.

وتعرض صبري لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وكان يرقد داخل غرفة العناية المركزة، نظرا لمعاناته من أزمات بالقلب.

ونُقل صبري عبد المنعم إلى إحدى الغرف العادية داخل المستشفى بعد تحسن حالته، حيث مازالت تحت الملاحظة الطبية لحين تماثله للشفاء.

تفاصيل مسلسل "برغم القانون"

ومن أهم الأعمال التي قدمها عبد المنعم خلال الفترة الأخيرة مسلسل "برغم القانون"، حيث قدم فيه شخصية مؤثرة أضفت بعدًا دراميًّا مميزًا على العمل.

ومسلسل "برغم القانون" هو عمل درامي اجتماعي تشويقي تدور أحداثه حول سيدة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، مما يضطرها لاتخاذ قرارات صعبة "برغم القانون".

ويشارك في بطولته عدد من النجوم البارزين مثل: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل علي ماهر، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. العمل من تأليف نجلاء الحديني ومن إخراج شادي عبد السلام.

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