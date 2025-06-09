أخبار مصر: بدء عودة حجاج البر، ارتفاع عدد مصابي حادث المنيا، أحمد سعد يثير الجدل بعد إعلان توبته، الأهلي يخسر أمام باتشوكا المكسيكي
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
بالأسماء، ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم مطعم المنيا إلى 33 شخصا
ارتفع عدد مصابي الاشتباه بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في أحد مطاعم مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من 21 الي 33 شخصًا.
مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن
تبدأ مصر للطيران اليوم الإثنين، جسرها الجوي لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.
رونالدو يزف بشرى سارة لجماهير النصر السعودي بالموسم الجديد
زف البرتغالي كريستيانو رونالدو بشرى سارة لجماهير النصر السعودي وحسم الجدل حول مستقبله مع الفريق السعودي عقب نهاية عقده رسميًّا مع انتهاء منافسات الموسم الماضي.
بعد جدل إعلان توبته، أحمد سعد يتألق بحفله في الساحل الشمالي (صور)
أحيا المطرب أحمد سعد، حفلًا غنائيًّا كبيرًا بمنطقة الساحل الشمالي، ضمن فعاليات حفلات عيد الأضحى لعام 2025، ويأتي هذا الحفل بعد جدل إعلان توبة “سعد”.
غلق باب الحجز خلال أيام، شروط التقديم على شقق جنة مصر
تنتهي فرصة التقديم لحجز شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حاليًّا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، 12 يونيو الجاري.
قوات الاحتلال تبدأ التحقيق مع نشطاء سفينة مادلين في قاعدة أسدود (فيديو)
قال مصدر عسكري إسرائيلي: إن نشطاء السفينة مادلين سيخضعون للاستجواب في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية في ميناء أسدود.
الأهلي يخسر أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح استعدادا لكأس العالم للأندية
فاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.
انفجار بقاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان وأنباء عن إصابات
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن انفجارًا وقع بـ قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الانفجار، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".
زي النهارده، الإسكندرية تطوي الراية البيزنطية وتفتح أبواب مصر لـ الجيش العربي
في العام 641 ميلاديًّا، وقفت الإسكندرية على الحافة. فلم تكن مدينة فقط، بل رمزٌ لما تبقى من قبضة الإمبراطورية البيزنطية على مصر فهي نافذته الشرقية المطلة على البحر، لذا حين دخلتها جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص طويت صفحة طويلة من الحكم البيزنطي، وفتحت باب جديد من التاريخ.
الجمبري بـ 475 جنيها، سعر السمك اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، في سوق العبور للجملة.
شاهد لحظة تعثر ترامب أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية (فيديو)
تداولت بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو يرص لحظة تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء الصعود.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم
تقام اليوم الإثنين مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا وعلى رأسها إيطاليا مع مولدوفا.
هاريس تهاجم ترامب بسبب التعامل مع المتظاهرين في لوس أنجلوس
انتقدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب في ما يتعلق بالهجرة والتعامل مع المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس.
إغلاق طرق وإشعال النيران بسيارات الشرطة، تصاعد الاحتجاجات في لوس أنجلوس (فيديو)
احتشد آلاف المتظاهرين في وسط منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي وأضرموا النار في مركبات ذاتية القيادة.
جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين ويختطف المتطوعين (فيديو)
تداولت وسائل إعلام عربية مقاطع فيديو توثق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال طاقمها.
تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
إساءة للسلطة، حكام ديمقراطيون يهاجمون ترامب بسبب لوس أنجلوس
ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر الرئيس دونالد ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
طوارئ بالمواني استعدادا لبدء عودة حجاج الرحلات البرية
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء عودة حجاج البر.
ترامب يوجه وزيري الأمن الداخلي والدفاع لـ تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أمر وزيري الأمن الداخلي والدفاع والمدعية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لـ"تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين".
منتخب البرتغال بطلا لدوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح
انتهت مباراة إسبانيا ضد البرتغال بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحصد برازيل أوروبا اللقب.
ترامب عن الاضطرابات في لوس أنجلوس: سنطبق القانون بقوة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ما رأيناه في لوس أنجلوس هو الكثير من العنف وسنفعل ما يجب فعله وسنرسل كل ما نحتاجه لضمان استتباب القانون والنظام هناك.
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