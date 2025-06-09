طوارئ بالمواني استعدادا لبدء عودة حجاج الرحلات البرية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء عودة حجاج البر.

وتم التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها وأخذ أرقامها على أن يتم تيسير حركة الأتوبيسات للميناء طبقًا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.



كما تم التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة وجود عدد ( 2 ) سائق لكل باص وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر سارٍ لأكثر من 30 يومًا والالتزام بمواعيد الحجز (سفر / عودة) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، التزام كل حاج بوجود جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

ورفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع أدوية الطوارئ، والالتزام بوجود عدد (2) سيارة اسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد (1) سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع وجود عدد (5) أطباء موجودين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبي بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن.

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