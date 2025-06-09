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خارج الحدود

انفجار بقاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان وأنباء عن إصابات

قاعدة كادينا الجوية،
قاعدة كادينا الجوية، فيتو

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن انفجارًا وقع بـ  قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في اليابان مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص نتيجة الانفجار، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

 

وأضافت الوكالة: "وقع انفجار في منطقة تخزين ذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا، جنوب اليابان، اليوم الاثنين، ووردت أنباء عن عدد غير معروف من الإصابات، وفقا لمسؤول في قرية يوميتان".

وتعتبر قاعدة كادينا الجوية التابعة للولايات المتحدة من القواعد العسكرية التي تحتضن أحدث المقاتلات الأمريكية المتطورة وكانت نقطة انطلاق للعديد من المناورات العسكرية المتعددة الجنسيات في شمال المحيط الهادئ.

وفي حادثة أخرى وقعت في يونيو سنة 2020، اندلعت النيران في مستودع للمواد الخطرة في قاعدة كادين.

وتعتبر كادينا أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وتبلغ مساحتها حوالي ألفي هكتار، ولها مدرجان بطول حوالي 3.7 ألف متر.

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هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بقاعدة كادينا الجوية الأمريكية اليابان منطقة تخزين ذخيرة

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