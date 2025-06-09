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بالأسماء، ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم مطعم المنيا إلى 33 شخصا

حالة تسمم - صورة
حالة تسمم - صورة أرشيفية، فيتو

ارتفع عدد مصابي الاشتباه بالتسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في أحد مطاعم مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من 21 الي 33 شخصًا.

 

ارتفاع عدد مصابي حادث تسمم داخل مطعم بالمنيا الي 33 شخصًا

علي أسامة 16 عامًا، إبراهيم أسامة 14 عامًا، جنى أحمد 16 عامًا، إسراء أحمد 20 عامًا، منة الله عصام 21 عامًا، رودينا أيمن 16 عامًا، روفيدا أيمن 16 عامًا، عبد الرحمن طه 28 عامًا، فاطمة هاشم 23 عامًا، منى عبد البديع 52 عامًا، ياسمين جمال 25 عامًا، فاطمة محمد 23 عامًا، حنان صابر 40 عامًا، فريدة جمال 25 عامًا، أميمة شريف 19 عامًا، عبير مصطفى 20 عامًا.

تسمم في المنيا 

كما أصيب كل من أحمد محمد 39 عامًا، حمدية راغب 55 عامًا، هنية شحاتة 25 عامًا، مي حمادة 20 عامًا، محمد حمادة 18 عامًا، عمرو حماده عبد الحميد 20 عامًا، أميره احمد شيبوت 21 عامًا، داليا أحمد شيبوت 17 عامًا، عائشة ياسر عبد العزيز 12 عامًا، محمد طارق فاروق 18 عامًا، حسناء أحمد أبو المجد 23 عامًا، سما أحمد أبو المجد 16 عامًا، مصطفى أبو المجد 14 عامًا، الاء محمود أبو المجد 11 عامًا، احمد بلال أنور 13 عامًا، شروق عزت عبد الحكيم 28 عامًا، وجودي محمد عماد 13 عامًا.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة عدد من المواطنين باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في مركز جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 21 شخصًا قبل أن يرتفع العدد إلى 33 شخصًا باشتباه تسمم إثر تناول وجبة طعام فاسدة في أحد مطاعم مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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