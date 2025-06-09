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أخبار مصر

مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لإعادة الحجاج إلى أرض الوطن

عودة الحجاج، فيتو
عودة الحجاج، فيتو

تبدأ مصر للطيران اليوم الإثنين، جسرها الجوي لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

من المقرر أن تسير الشركة اليوم 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة لنقل حجاج قرعة سوهاج والبحيرة والجيزة والمنوفية وبني سويف وحج الأفراد والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

 

أعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لإعادة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.

 

 

استعدادات مصر للطيران لعودة الحجاج

وعقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بهدف الوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

 

عودة حجاج بيت الله الحرام

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

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مصر للطيران ضيوف الرحمن مناسك الحج القاهرة جدة سوهاج البحيرة الجيزة

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