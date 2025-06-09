جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين ويختطف المتطوعين (فيديو)

تداولت وسائل إعلام عربية مقاطع فيديو توثق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال طاقمها.

وقال تحالف أسطول الحرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اختطفت المتطوعين، وأن إسرائيل تتحدى القانون الدولي أمام العالم باقتحامها السفينة مادلين.

وأضاف أن بحرية الاحتلال اعتقلت الناشطين وطاقم سفينة مادلين وتقوم بسحب السفينة إلى ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حاصر السفينة مادلين فيما يرفض نشطاء على متنها الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري.

📹 مشاهد توثق سيطرة الجيش الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال طاقمها، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية pic.twitter.com/1IIjkNF81q — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 9, 2025

ونقل موقع العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إذا لم يمتثل قبطان السفينة للتعليمات سننفذ عملية سيطرة عليها".

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