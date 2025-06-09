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خارج الحدود

جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين ويختطف المتطوعين (فيديو)

طاقم السفينة مادلين،
طاقم السفينة مادلين، فيتو

تداولت وسائل إعلام عربية مقاطع فيديو  توثق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة مادلين واعتقال طاقمها.

وقال تحالف أسطول الحرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اختطفت المتطوعين، وأن إسرائيل تتحدى القانون الدولي أمام العالم باقتحامها السفينة مادلين.

وأضاف أن بحرية الاحتلال اعتقلت الناشطين وطاقم سفينة مادلين وتقوم بسحب السفينة إلى ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حاصر السفينة مادلين فيما يرفض نشطاء على متنها الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري.

ونقل موقع العبري عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: "إذا لم يمتثل قبطان السفينة للتعليمات سننفذ عملية سيطرة عليها".

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فلسطين السفينة مادلين

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