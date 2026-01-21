الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

موعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي

امتحانات
امتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من دخول الامتحان وذلك غدا الخميس، عبر منصة QUREO.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة اليوم امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة الهندسة.


 وبدأ امتحان مادة الهندسة في التاسعة صباحا وانتهى الحادية عشر صباحا.

أعلنت همت إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.
 

 

الجريدة الرسمية