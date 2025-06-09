زي النهارده، الإسكندرية تطوي الراية البيزنطية وتفتح أبواب مصر لـ الجيش العربي

في العام 641 ميلاديًّا، وقفت الإسكندرية على الحافة. فلم تكن مدينة فقط، بل رمزٌ لما تبقى من قبضة الإمبراطورية البيزنطية على مصر فهي نافذته الشرقية المطلة على البحر، لذا حين دخلتها جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص طويت صفحة طويلة من الحكم البيزنطي، وفتحت باب جديد من التاريخ.

وصول جيوش المسلمين إلى الإسكندرية

وحين وصلت جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص إلى أبوابها، كانت مصر قد تغيَّرت جذريًّا خلال عام واحد فقط. من حصن بابليون، حيث كانت قبضة الرومان مشدودة على قلب البلاد، إلى أرياف الوجه البحري التي فُتحت سلمًا أو مقاومة، كانت الدولة البيزنطية تنهار دون ضجيج كبير، أمام زحف سياسي وعسكري جديد لم تعرفه البلاد من قبل.

ماذا فعل عمرو بن العاصم لـ فتح مصر ؟

ما ميَّز دخول المسلمين الإسكندرية، لم يكن العنف أو المجازر، بل العكس. فقد خاض عمرو بن العاص واحدة من أذكى المفاوضات السياسية في تاريخ الفتح الإسلامي. كان يدرك أن السيطرة على الإسكندرية، مدينة الفلاسفة والمكتبات والبحر، لا تشبه السيطرة على حصن عسكري، فتعامل مع المدينة كـ"مفتاح لمستقبل مصر"، وليس مجرد غنيمة تُنتزع.

وتم التوصل إلى اتفاق يضمن تسليم المدينة، مقابل أمان السكان وحرية الاعتقاد، مع فرض جزية رمزية تُدفع للإدارة الجديدة. وهكذا سقطت آخر قلاع الرومان دون أن تُحرق، في لحظة نادرة من التاريخ، حيث تكون القوة في ضبط النفس، لا في تحطيم الأسوار.

الإسكندرية، مدينة لا تموت

لم تُمحَ الإسكندرية من الخريطة بعد الفتح العربي لمصر، بل بدأت المدينة العريقة عهدًا جديدًا. ظلت ميناءً مهمًا، ومحورًا ثقافيًا، ونافذة مصر على المتوسط. وبمرور الزمن، اندمجت ملامحها الرومانية مع الطابع العربي والإسلامي، لتصبح إحدى أهم مدن الدولة الإسلامية الناشئة، رغم احتفاظها بروحها المتنوعة.

وفتح الإسكندرية لم يكن فقط نهاية لحكم الروم، بل تدشينًا لعصر جديد من الارتباط العميق بين مصر والعالم الإسلامي. ومنذ تلك اللحظة، بدأ تاريخ مصر يتحرك شرقًا أكثر مما يلتفت غربًا، في تبدُّل جيوسياسي وفكري لا تزال آثاره حاضرة حتى اليوم.

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