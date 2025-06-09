شاهد لحظة تعثر ترامب أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية (فيديو)

تداولت بعض وسائل الإعلام مقطع فيديو يرص لحظة تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سلم طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء الصعود.



وظهر في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي وهو يمسك بسور سلم الطائرة بقوة، بعد تعثره فى درجاته، لإنقاذ نفسه من السقوط.

ترامب يتعثر أثناء صعوده سلم طائرته الرئاسية..كما تدين تدان. pic.twitter.com/EiHW22Ntsw — Arab-Military (@ashrafnsier) June 8, 2025



واستطاع الرئيس الأمريكي تدارك الموقف دون أن يلفت انتباه أحد وواصل خطواته للصعود إلى طائرة الرئاسة الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استقل طائرته الرئاسية إلى منتجع كامب ديفيد لعقد سلسلة اجتماعات، وصفها بأنها تتناول "مواضيع بالغة الأهمية"، بمشاركة عدد من القادة العسكريين.



وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته، قال ترامب إن الاجتماعات ستضم جنرالات وأدميرالات، إلى جانب شخصيات أخرى في الإدارة، مشيرا إلى أن اختيار كامب ديفيد كموقع للاجتماعات جاء لدواعٍ أمنية.

وأضاف: "فكرنا في عقدها في كامب ديفيد لأن الأمن هناك أفضل على الأرجح من أي مكان آخر".

ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عن تفاصيل جدول الاجتماعات أو القضايا المطروحة للنقاش، مكتفيًا بالقول: "سنلتقي مع عسكريين وآخرين".

ومن المقرر أن ينضم إلى ترامب في هذه الاجتماعات كل من وزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وفقا لما أفاد به مسؤول في البيت الأبيض.

ولم تذكر أي مصادر سبب الاجتماع، لكن لوس أنجلوس تشهد اعمال شغب ونهب ما دفع دونالد ترامب لإرسال نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا في إطار مواجهة احتجاجات متصاعدة ضد سلطات الهجرة الفيدرالية، عقب تنفيذ مداهمات واعتقالات بحق مهاجرين غير شرعيين.

كما لا تزال المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني بين طهران وواشنطن غير واضحة النتائج، وما إذا كانت ستقود إلى حل، أو إلى اشتباك عسكري، وذلك وسط تصعيد إسرائيلي كبير ضد إيران.

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