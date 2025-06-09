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عقارات

غلق باب الحجز خلال أيام، شروط التقديم على شقق جنة مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تنتهي فرصة التقديم لحجز شقق جنة مصر بالمنصورة الجديدة ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات، والمطروحة للحجز حاليًّا بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، 12 يونيو الجاري.

وكشفت وزارة الإسكان عن جدية حجز شقق جنة وشقق سكن مصر بـالمنصورة الجديدة، وتقدر بـ 151,000 جنيه (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ في 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

وجاءت شروط التقديم كالتالي:

  1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2.  ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3.  لا يحق للأسرة (الزوج، الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع ويجوز حجز وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة في نفس الطرح

4.  تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6.  الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

10. لكل وحدة سكنية حصة من الارض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات الي اجمالي مساحة الارض المقام عليها المبنى.

11. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم اتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

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