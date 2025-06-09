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خارج الحدود

قوات الاحتلال تبدأ التحقيق مع نشطاء سفينة مادلين في قاعدة أسدود (فيديو)

التحقيق مع نشطاء
التحقيق مع نشطاء سفينة مادلين، فيتو

قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن نشطاء السفينة مادلين سيخضعون للاستجواب في قاعدة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية في ميناء أسدود.

وأضاف المصدر أن جميع من كانوا على متن السفينة يتم التحقق من هوياتهم تمهيدًا لاستجوابهم، وفقًا لما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن البحرية الإسرائيلية سحبت سفينة "مادلين" نحو ميناء أسدود تمهيدًا لترحيل النشطاء إلى بلدانهم.

وأكد مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرة كوماندوز البحرية الإسرائيلية على السفينة، فيما ذكرت القناة 12 العبرية أن عملية السيطرة على "مادلين" تمت دون وقوع إصابات بين الجنود أو النشطاء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن السفينة التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، تكمل طريقها بأمان نحو ميناء أسدود الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة: "من المتوقع إعادة جميع النشطاء الموجودين على متن السفينة إلى بلدانهم في وقت لاحق، بعد استكمال الإجراءات اللازمة".

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