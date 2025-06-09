منتخب البرتغال بطلا لدوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا بركلات الترجيح

انتهت مباراة إسبانيا ضد البرتغال بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليحصد برازيل أوروبا اللقب.

ولعب المنتخبان شوطين إضافيين وركلات ترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2.

سجل هدفي منتخب إسبانيا، مارتن زوبيميندي وميكيل أويارزابال، بينما أحرز نونو مينديز وكريستيانو رونالدو هدفي منتخب البرتغال.

تشكيل منتخب إسبانيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا - لي نورماند - دين هويسين - مينجويزا.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي - فابيان رويز - بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - أويارزابال - لامين يامال.

تشكيل البرتغال أمام إسبانيا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز - إيناسيو - روبن دياز.

خط الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا - فرانسيسكو كونسيساو.

خط الهجوم: نيتو - كريستيانو رونالدو.

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