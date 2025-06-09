هاريس تهاجم ترامب بسبب التعامل مع المتظاهرين في لوس أنجلوس

انتقدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب في ما يتعلق بالهجرة والتعامل مع المتظاهرين في مدينة لوس أنجلوس.

وقالت هاريس في بيان: "مداهمات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية الأخيرة في جنوب كاليفورنيا وفي جميع أنحاء البلاد، تُعدُّ جزءًا من أجندة إدارة ترامب القاسية والمدروسة لنشر الذعر والانقسام".

وأضافت: "تصرفات هذه الإدارة لا تتعلق بالسلامة العامة، بل بتأجيج الخوف. الخوف من مجتمع يطالب بالكرامة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأكدت أن "الاحتجاج أداة قوية أساسية في النضال من أجل العدالة. وأشارت شرطة لوس أنجلوس ورئيس البلدية والحاكم إلى أن المظاهرات دفاعا عن جيراننا المهاجرين كانت سلمية".

وتابعت: "أواصل دعم ملايين الأمريكيين الذين يدافعون عن حقوقنا وحرياتنا الأساسية".

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه أمر وزيري الأمن الداخلي والدفاع والمدعية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لـ"تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين".

وشهدت المدينة التابعة لولاية كاليفورنيا السبت ولليوم الثاني على التوالي اضطرابات كبيرة، إذ اشتبك سكان منطقة ذات أغلبية لاتينية مع عملاء فيدراليين من إدارة الهجرة والجمارك. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الحشود في منطقة باراماونت.

كما اعتقل نحو 118 شخصًا في لوس أنجلوس هذا الأسبوع نتيجة عمليات إدارة الهجرة والجمارك منهم 44 شخصًا اعتقلوا الجمعة. وأدان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم المداهمات ووصفها بأنها "قاسية".

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