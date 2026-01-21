الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال مسئول عسكري بارز جنوب اليمن (فيديو)

موقع التفجير، فيتو
نجا قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري، الأربعاء، من انفجار عنيف بـسيارة مفخخة في محافظة لحج، جنوب اليمن.

محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أـثناء مرور موكبه

وأكد مصدر أمني، أن العميد حمدي شكري، نجا من محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في منطقة جعولة بمديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، في حين قتل اثنين من مرافقيه.

فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستهداف موكب قائد الفرقة الثاني عمالقة

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن العملية حتى اللحظة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اللحظات الأولى لاستهداف موكب قائد الفرقة الثاني عمالقة، قائد اللواء السابع مشاة، العميد حمدي شكري الصبيحي، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

احتراق إحدى العربات المرافقة لموكب العميد حمدي شكري

وأظهر الفيديو احتراق إحدى العربات المرافقة لموكب العميد حمدي شكري، بالإضافة إلى السيارة الصالون نوع تويوتا التي جرى تفخيخها وركنت على جانب الطريق قبل تفجيرها عن بعد.

انفجار استهدف موكب القيادي في قوات العمالقة حمدي شكري

ومن جانبه قال الكاتب والأكاديمي اليمني، معن دماج، في حسابه على منصة "إكس" إن "الانفجار الذي استهدف موكب القيادي في قوات العمالقة حمدي شكري مؤشر على استخدام ورقة الإرهاب وهو الأمر المتوقع والذي نبه له كثيرون".

وشدد دماج على ضرورة أن تكون هناك "خطة حقيقة لمواجهة الإرهاب الذي من المتوقع أن يتصاعد لتحقيق أهداف سياسية"، وفق قوله.

