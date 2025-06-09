مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم

تقام اليوم الإثنين مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا وعلى رأسها إيطاليا مع مولدوفا.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم

- كازاخستان ضد شمال مقدونيا: الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.

- إستونيا ضد النرويج الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

- بلجيكا ضد ويلز الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

- جزر فارو ضد جبل طارق: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

- إيطاليا ضد مولدوفا: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

- التشيك ضد كرواتيا: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

تُقام هذه المباريات ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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