الإثنين 09 يونيو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات كأس العالم

إيطاليا، فيتو
إيطاليا، فيتو

تقام اليوم الإثنين مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا وعلى رأسها إيطاليا مع مولدوفا.

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 

- كازاخستان ضد شمال مقدونيا: الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة.
- إستونيا ضد النرويج الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.
- بلجيكا ضد ويلز الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.
- جزر فارو ضد جبل طارق: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.
- إيطاليا ضد مولدوفا: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.
- التشيك ضد كرواتيا: الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

تُقام هذه المباريات ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

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