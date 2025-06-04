أخبار الحوادث اليوم: قصة مقتل طالبين اعتراضا على بيع مخدرات بالإسكندرية.. مصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة بأسيوط.. والقبض على عصابة الشرطة المزيفة بالشيخ زايد

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملات أمنية خلال الآونة الأخيرة استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمدينة كوم حمادة.

تمضى وزارة الداخلية بخطى ثابتة نحو تحديث منظمة العمل الأمنى فى كافة الإتجاهات حرصًا على تقديم رسالة الأمن المنشودة عبر رفع كفاءة وتطوير العنصر الأمنى والمنشآت والمركبات، وكانت محط اهتمام وحديث المواطنين شرطة النجدة التى تكون طوق نجاة لبعض المواطنين فى حالات الطوارئ من بينها بلاغات الحرائق أو الجرائم أو الاستغاثة أو الإنقاذ.

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية اليوم، نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء الركن الأعظم من الحج.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، زعمت خلاله إحدى الفتيات تعرضها لمحاولة اختطاف أثناء استقلالها مركبة "توك توك" بمحافظة الفيوم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط طالبين مقيمين بمحافظتي الجيزة وأسيوط، لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

اندلع حريق هائل اليوم في إحدى المزارع بقرية منشأة عبد الله التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط أمنية تشمل إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق أقصى معدلات الأمن والحفاظ على النظام والانضباط، مما يضمن للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد فى مناخ آمن.

تنظر محكمة مستأنف الدقي أولى جلسات الاستئناف على براءة الفنان محمد رمضان، من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية، بجلسة 16 يوليو المقبل.

لقي 3 عناصر من تشكيل عصابي شديد الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في الظهير الصحراوي بإحدى قرى محافظة أسيوط، وذلك خلال مداهمة أمنية مشتركة بين أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل طالبين بمحافظة الإسكندرية، إثر اعتراضهما على بيع المواد المخدرة.

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