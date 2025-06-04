الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة مقتل طالبين اعتراضا على بيع مخدرات بالإسكندرية

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة مقتل طالبين اعتراضا على بيع مخدرات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل طالبين بمحافظة الإسكندرية، إثر اعتراضهما على بيع المواد المخدرة.

حقيقة مقتل طالبين اعتراضا على بيع مخدرات بالإسكندرية

وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة خلاف ذلك والتى تعود إلى تاريخ 3 يونيو الجاري، وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها وفاة شخصين بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص، تم تحديد طرفي المشاجرة الطرف الأول: 3 أشخاص توفي اثنان منهم متأثرين بجروح طعنية، والطرف الثاني: 3 أشخاص آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهمين من الطرف الثاني، أقروا بوقوع مشادة كلامية بسبب المزاح، تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها أحدهم بالتعدي على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

وألقى رجال الشرطة، القبض على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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