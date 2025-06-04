الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن تعدي رجل شرطة عليه بالإسكندرية

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن تعدي رجل شرطة عليه، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، تضمن ادعاء أحد المواطنين تعرضه للتعدي اللفظي من قِبل رجل شرطة، وتحرير مخالفات مرورية له دون وجه حق بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.


كسر إشارة مرور أثناء قيادته لسيارته

بالفحص، تبين أن ما ورد في المنشور غير صحيح، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 16 مايو الماضي، حين قام المواطن القائم بالنشر بكسر إشارة مرور أثناء قيادته لسيارته، ما دفع أحد رجال الشرطة لاستيقافه وسحب التراخيص وتحرير مخالفات مرورية له شملت كسر إشارة، تعطيل حركة المرور، زجاج خلفي ملون، وتم تسليمه إيصال بالمخالفات وفق الإجراءات القانونية.

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وأثناء استكماله السير، استوقفه رجل شرطة آخر لنفس سبب الزجاج الملون، وطلب الاطلاع على التراخيص، فعرض عليه إيصال السحب وتم صرفه دون أي تجاوز.

وباستدعاء المواطن وسؤاله، أقر بأنه اختلق الواقعة ونشر الفيديو بدافع الاستياء من تحرير المخالفات المرورية بحقه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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