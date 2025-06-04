بلطجى يعتدى على طلاب مدرسة فى الطالبية باستخدام سلاح، والأمن يكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ويتعدى بالضرب على طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة بعضهم.

ملابسات فيديو التعدي على طلاب مدرسة بالجيزة

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من نجل شقيق القائم بالنشر “طالب بذات المدرسة” – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام – مصاب بجرح قطعي، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض من قبل شخص يقود مركبة "توك توك"، وتبين أن له معلومات جنائية.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام الطالب المُبلّغ وأحد أصدقائه بـالتنمر على أحد كبار السن، ما دفعه لنهرهم، فبادلوه بالسباب، مما أدى إلى تطور الأمر لمشاجرة استخدم خلالها السلاح الأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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