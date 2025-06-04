الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلطجى يعتدى على طلاب مدرسة فى الطالبية باستخدام سلاح، والأمن يكشف التفاصيل

المتهم اعتداء على
المتهم اعتداء على الطلاب

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما أحد الأشخاص وهو يمارس أعمال بلطجة ويتعدى بالضرب على طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة بعضهم.

 ملابسات فيديو التعدي على طلاب مدرسة بالجيزة 

 وبالفحص، تبين  تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من نجل شقيق القائم بالنشر “طالب بذات المدرسة” – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام – مصاب بجرح قطعي، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض من قبل شخص يقود مركبة "توك توك"، وتبين أن له معلومات جنائية.

ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية خلال حملة أمنية بالدقهلية

حملة أمنية تسقط 15 تاجر مخدرات وتنفيذ 144 حكما قضائيا في البحيرة

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أن سبب المشاجرة يعود إلى قيام الطالب المُبلّغ وأحد أصدقائه بـالتنمر على أحد كبار السن، ما دفعه لنهرهم، فبادلوه بالسباب، مما أدى إلى تطور الأمر لمشاجرة استخدم خلالها السلاح الأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طلاب مدرسة فيديو بلطجة في الجيزة اعتداء على الطلاب بلطجي يعتدي على طالب قسم شرطة الطالبية أحداث مدرسة الجيزة وزارة الداخلية المصرية

مواد متعلقة

ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية خلال حملة أمنية بالدقهلية

حملة أمنية تسقط 15 تاجر مخدرات وتنفيذ 144 حكما قضائيا في البحيرة

تطوير شامل لمنظومة النجدة، سرعة استجابة وتقنيات ذكية لتعزيز الأمن والتفاعل مع بلاغات المواطنين

رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

الأمن يكشف حقيقة ادعاء مواطن تعدي رجل شرطة عليه بالإسكندرية

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

ضبط استوديو تسجيل صوتي غير مرخص في الدقي

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

عودة التضخم!

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

اتحاد الكرة يخطر الزمالك رسميا بموعد انتهاء عقد زيزو (مستند)

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

السيسي يغادر الإمارات وبن زايد على رأس مودعيه

فتاة تدعي محاولة اختطافها في "توك توك" بالفيوم، والداخلية تكشف الحقيقة

مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة نفيسة، تتلمذ على يديها مئات العلماء والفقهاء والأولياء

المزيد
الجريدة الرسمية